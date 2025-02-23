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Dünya
AA 23.02.2025 00:55

Emevi Camii'ne Gaziantep'te üretilen halılar serildi

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nin ibadete açılan bölümünde bulunan halılar, Gaziantep'in usta zanaatkarları tarafından özenle dokunan halılarla değiştirildi.

Emevi Camii'ne Gaziantep'te üretilen halılar serildi
[Fotograf: AA]

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından tarihi Emevi Camii'nde yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda Gaziantepli ustalar tarafından titizlikle hazırlanan halılar Şam'a ulaştırıldı.

Caminin ibadete açık bölümlerindeki eski halıların kaldırılmasının ardından, yerlerine dokumasında geleneksel motifler ve otantik renkler kullanılan yeni halılar serildi.

Emevi Camii'nde 43 yıldır müezzinlik yapan Muhammed Bilun, yaptığı açıklamada, camide yapılan halı değişimi ve restorasyon çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emevi Camii'ne Gaziantep'te üretilen halılar serildi

Bilun, "Halılar en son 2006'da değiştirilmişti ve artık iyi durumda değillerdi. Hem caminin restorasyonu yapıldı hem de halılar yenilendi." ifadelerini kullandı.

"Devrik rejim, dini merkezler ve ibadet yerlerine ilgi göstermiyordu

Halıların ayrıca caminin estetik görünümüne katkı sağladığını vurgulayan Bilun, "Renkleri güzel, dokuları hoş, oldukça rahat. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

Emevi Camii'nde gönüllü olarak halı temizliği yapan 31 yaşındaki Abıla Fatta da camide ilk kez halı değişimine şahit olduğunu belirtti.

Fatta, "Devrik rejim, dini merkezler ve ibadet yerlerine ilgi göstermiyordu. Ramazan ayı, önceki yıllardan tamamen farklı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Şamlı Muhammed El Bekai ise "Emevi Camii Şam'ın medeniyeti ve mirasını temsil ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Şam'da ramazan daha coşkulu karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Emevi Camii'ne Gaziantep'te üretilen halılar serildi

Emevi Camii

Suriye’nin başkenti Şam'da yer alan ve İslam dünyasının en eski ve en önemli camilerinden Emevi Camii, 715 yılında Emevi halifesi Velid tarafından inşa ettirildi.

Dini ve kültürel bir merkez olarak önemini koruyan cami, tarih boyunca pek çok kez onarımdan geçti.

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