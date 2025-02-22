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Dünya
AA 22.02.2025 21:48

Hamas: İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı geciktirmesi ateşkesin apaçık bir ihlalidir

Hamas, İsrail'in esir takasının yedinci turunda Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmamasını "ateşkes anlaşmasının apaçık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Hamas: İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı geciktirmesi ateşkesin apaçık bir ihlalidir

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in esir takasının yedinci turunda Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmaması, anlaşmanın apaçık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Kanu, "Hamas, arabulucuların esir takası sürecini başarıya ulaştırma çabalarına yanıt verirken, savaş suçlusu Netanyahu, esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmeye devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Arabuluculara (Mısır ve Katar) ve anlaşmanın garantör taraflarına seslenen Kanu, İsrail'e ateşkes anlaşmasına bağlı kalması için baskı yapılmasını istedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakması gereken 620 Filistinli esirin teslimini, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu akşam düzenleyeceği "güvenlik toplantısının" bitimine kadar geciktireceği belirtilmişti.

Hamas, İsrail'in ihlallerde bulunduğunu duyurmuştu

Hamas, İsrail'in esir takasının yedinci turunda Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini ve ihlallerde bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkililerinden Nahid el-Fahuri yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini ve anlaşmaya ilişkin ihlallerde bulunduğunu ifade etmişti.

Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esir bugün serbest bırakılmıştı

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında bugün Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, esirler İsrail'e geçmişti.

Bugün Hamas'ın serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık İsrail'in de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.

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