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Dünya
AA 22.02.2025 20:41

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 48 bin 329'a yükseldi

İsrail'in 471 gün aralıksız devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 48 saatte enkaz altından çıkarılan 10 Filistinlinin cenazesi hastanelere kaldırıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 48 bin 329'a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 48 saatte hastanelere enkaz altından çıkarılan 10 kişinin cansız bedeni ile 4 yaralının ulaştığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 329'a, yaralıların sayısının ise 111 bin 753'e yükseldiği bildirildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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