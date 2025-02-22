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Dünya
AA 22.02.2025 15:47

Filistinli esirlerden İsrail'in Davut yıldızlı kıyafet giydirme uygulamasına "duvar yazılı" cevap

Filistinli esirler, İsrail'in Hamas ile esir takasının altıncı turunda serbest bıraktığı esirlere, üzerinde Arapça olarak "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazan İsrail bayrağındaki Davut yıldızlı kıyafet giydirmesine, hücre duvarlarına yazdıkları yazılarla cevap verdi.

Filistinli esirlerden İsrail'in Davut yıldızlı kıyafet giydirme uygulamasına "duvar yazılı" cevap
[Fotograf: AA]

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Filistinli esirler, Ketziot Hapishanesi'ndeki hücre duvarlarına İsrail'in geçen haftaki uygulamasına cevap niteliğinde yazılar yazdı.

Filistinli esirlerin, hücre duvarlarına "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz" ve "Hepimiz şehit olarak öleceğiz" ifadelerini kazıdığı bildirildi.

Cezaevi servisinin bu sabah Filistinli esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yaparken yazılara rastladığı aktarıldı.

İsrail, Filistinli esirlere Davut yıldızlı kıyafet giydirip fotoğraflarını medyaya servis etmişti

Soykırımcı İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bıraktığı Filistinli esirlere tek tip kıyafet giydirmişti.

Kıyafetlerin üzerinde Davut yıldızı ve Arapça olarak "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekmişti.

Filistinli esirlerin cezaevinden serbest bırakılmadan önce sıraya dizilerek çekilmiş fotoğrafları İsrail medyasına servis edilmişti.

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