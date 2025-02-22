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Dünya
AA 22.02.2025 13:00

Hamas: Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye hazırız

Hamas, İsrail ile varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu duyurdu.

Hamas: Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye hazırız
[Fotograf: AA]

Hamas, esir takasının 7. turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirin teslimine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye hazırız." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın kalıcı ateşkesi ve İsrail'in tamamen geri çekilmesini sağlamak üzere kapsamlı bir takas sürecini tamamlamaya istekli olduğu kaydedildi.

Açıklamada "Netanyahu'nun ordusunun Gazze'deki yenilgisinden kaçarak Batı Şeria'da katliama girişmesi, halkımızın ve direnişin iradesini kıramayacaktır." ifadelerine yer verildi.

İsrailli esirlere dini öğretiler ve insani değerler bağlamında muamele edildiğini buna karşın İsrail'in ise Filistinli esirlere hapishanelerde türlü işkenceyi uyguladığı vurgulandı.

"Ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlıyız"

İsrail'in ateşkes anlaşmasının maddelerini yerine getirme konusunda sürekli ertelemeye gitmesine rağmen Hamas'ın bugün 6 İsrailli esirin teslimiyle anlaşmaya bağlılığını teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlıyız." ifadesi kullanıldı.

"Filistin halkı ile direniş arasındaki birlik, köklü ve çok sağlam"

Direniş ile Filistin halkı arasındaki köklü bağa işaret edilen açıklamada, "Esir tesliminin görkemli bir milli sahne eşliğinde gerçekleşmesi, halkımız ve içindeki grupların birlik ve beraberliğini göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Gazze halkının esirlerin teslim törenine gösterdiği güçlü ilginin düşmana "halk ile direniş arasında köklü ve sağlam bir birlik olduğu" mesajını verdiği kaydedildi.

Buna karşılık İsrail'in ise parçalanma ve karşılıklı suçlamalar içinde olduğu belirtildi.

İsrail'in önünde iki seçenek var

İsrail'in önünde iki seçenek olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu'nun kibri yüzünden perşembe günü olduğu gibi esirlerini ya tabutta alırlar ya da direniş güçlerinin şartlarına bağlı kalarak esirlerine canlı şekilde kavuşur ve sarılırlar."

Açıklamada son olarak şunlar kaydedildi:

"Filistin halkının Kassam Tugayları öncülüğündeki kahraman direnişi; kurtuluşa, geri dönüşe ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kuruluşuna kadar topraklarını ve kutsal mekanlarını savunmak için devam edecektir."

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