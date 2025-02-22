ABD Yüksek Mahkemesi: Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanı görevine devam edebilir

Yüksek Mahkemedeki yargıçlar, Dellinger'in tekrar görevden alınması için 17 Şubat'ta yapılan başvuru hakkında kararlarını açıkladı.

Kararda, çoğunluğu oluşturan 5 yargıç, 26 Şubat'ta Federal Mahkemede Dellinger'in görevi sürdürüp sürdüremeyeceği hakkında duruşma yapılacağını hatırlatarak, bu tarihe kadar beklenilmesi gerektiğini belirtti.

Dellinger'in 26 Şubat'taki duruşmaya kadar görevine devam edebileceğini bildiren yargıçlar, bu tarihte mahkemenin vereceği karara göre yeniden karar açıklayabileceklerini kaydetti.

Hampton Dellinger'in süreci

OSC Başkanı Hampton Dellinger, Beyaz Saray'dan Trump adına 7 Şubat'ta gönderilen e-postayla görevine son verildiğini açıklamış, kararın hukuki içtihatla çeliştiğini söyleyerek, Washington Federal Mahkemesinde 10 Şubat'ta Trump'a dava açmıştı.

Federal Mahkeme, anlaşmazlığa ilişkin 26 Şubat'ta duruşma yapılmasına ve Dellinger'in bu tarihe kadar görevde kalmasına karar vermişti.

ABD'de Başsavcı Vekili Sarah Harris ise 17 Şubat'ta, Dellinger'in tekrar görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.