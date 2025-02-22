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Dünya
TRT Haber 22.02.2025 10:46

Gazze'deki ateşkes kapsamında yedinci rehine takası bugün gerçekleştiriliyor

Anlaşmaya bağlılığını sürdüren Hamas, 6 İsrailli rehineden ikisini Refah'ta serbest bıraktı. 4 rehine Gazze'nin merkezinden serbest bırakılacak.

Gazze'deki ateşkes kapsamında yedinci rehine takası bugün gerçekleştiriliyor
[Fotograf: AA]

Hamas, İsrailli rehinelerin ikisini Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Esir takasının yedinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed'in Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesi bekleniyordu.

Esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu Gazze Şeridi'nin Refah kentinden Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Tal Shoham'ın İsrail'in yanı sıra Avusturya ve İtalya vatandaşlıklarının da bulunduğu, Etiyopya asıllı İsrailli Avera Mengistu'nun 10 yıldır Gazze Şeridi'nde tutulduğu bildirildi.

Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed'in ise Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat'tan Kızılhaç'a teslim edilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Diğer 4 rehine Gazze'nin merkezinde Nuseyrat'ta serbest bırakılacak.

Buna karşılık 602 Filistinli esirin özgür bırakılması bekleniyor.

Filistinli esirlerin 157'si,Batı Şeria ve Kudüslü. Bu Filistinlilerin 108'i sürgüne gönderilecek.

Esirlerin 445'i de 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazzeliler.

Uzun süren müzakerelerin ardından Gazze'deki ateşkes 19 Ocak'ta devreye girdi.

Bu kapsamda İsrail ve Hamas arasında bugüne kadar altı rehine takası gerçekleştirildi.

Toplamda 13 İsrailli rehineye karşılık, bin 135 Filistinli esir serbest bırakıldı. 

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