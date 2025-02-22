ABD Adalet Bakanı Bondi, Kennedy suikastıyla ilgili dava dosyalarını inceliyor

Fox News televizyonuna konuşan Bakan Bondi, JFK ve Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bondi, Trump'ın direktifi doğrultusunda JFK'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ile Martin Luther King suikastlarıyla ilgili gizli dosyaları incelemeye başladığını açıkladı.

Epstein ile bağlantılı isimlerin listesinin, halihazırda masasının üstünde durduğunu belirten Bondi, şu ana kadar dosyalarda önemli bir şeye denk gelip gelmediği sorusuna "Henüz değil." yanıtını verdi.

Kennedy suikastı belgelerine ilişkin Başkanlık Kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameye imza atmıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.