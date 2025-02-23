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Dünya
AA 23.02.2025 00:42

Malcolm X'in ailesinden Trump'a çağrı: Suikast dosyalarının gizliliği kaldırılsın

ABD'de, 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in ailesi, Başkan Donald Trump'tan, suikast ile ilgili dosyaların gizliliğini kaldırması talebinde bulundu.

Malcolm X'in ailesinden Trump'a çağrı: Suikast dosyalarının gizliliği kaldırılsın
[Fotograf: AA]

Ailesi, Malcolm X (el-Hac Malik eş-Şahbaz) suikastının 60. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde, siyahi haklar avukatı Ben Crump başkanlığındaki hukuk ekibiyle bir açıklama yaptı.

Malcolm X'in ABD'nin New York kentinde suikast sonucu yaşamını yitirdiği ve ölümünden sonra kültür merkezine dönüştürülen Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz anma ve eğitim merkezinde düzenlenen tören büyük ilgi gördü. Törende Malcom X'in kızları Malaak Shabazz ve Ilyasah Shabazz da hazır bulundu.

ABD Başkanı'nın geçen ay John F. Kennedy, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını öngören kararnamenin imzaladığını hatırlatan aile, Trump'tan, Malcolm X suikastıyla ilgili de tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını istedi.

Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi: Malcolm X
Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi: Malcolm X

Ailenin hukuk ekibinden avukat Crump, Trump'tan yardım alacakları konusunda iyimser olduklarını dile getirerek Başkan'dan, Malcolm X'in 100. doğum günü olan 19 Mayıs 2025'te bu konuda harekete geçmesini beklediklerini kaydetti.

Crump, "O zamana kadar kayıtların tamamının yayımlanmasını umuyoruz." dedi.

Malcolm X'in ABD'deki mücadelesi, dünyaya örnek oldu

ABD’deki ırksal adalet mücadelesi yanında, küresel sömürgecilik karşıtı ve emperyalizme direniş hareketlerinin de önemli bir sesi olarak tarihe geçen Malcolm X'in mücadelesi, Asya ve Afrika'daki özgürlük hareketlerine örnek olurken Filistin davasına verdiği destekle emperyalizme karşı güçlü ve dik bir duruş sergilemesiyle de dikkati çekiyor.

1964'te Gazze'yi ziyaret eden Malcolm X, burada Filistinli mültecilerle bir araya gelmiş, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline karşı tavrını açıkça ortaya koymuştu. Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaptığı ziyaret sırasında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilileriyle de görüşen Malcolm X, Mısır basınında yayımlanan makalesinde siyonizme karşı güçlü eleştiride de bulunmuştu.

Kendisi gibi suikasta kurban giden, Gazze'deki Filistinlilerin hikayelerini anlatan "Sayılardan ibaret değiliz" projesinin kurucusu şair, yazar ve aktivist Rıfat Alareer (Rıfat el-Arir) de 2004'te verdiği bir röportajda, "Rol modeliniz kim?" sorusuna, "Malcolm X" yanıtını vermiş ve Filistin mücadelesinde onun öğretilerinden ilham aldığını ifade etmişti.

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