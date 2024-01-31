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Dünya
BBC 31.01.2024 06:19

Elon Musk'ın 55,8 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edildi

ABD'nin Delaware eyaletindeki bir yargıç, elektrikli otomobil şirketi Tesla tarafından 2018 yılında Elon Musk'a verilen 55,8 milyar dolarlık maaş anlaşmasını iptal etti.

Elon Musk'ın 55,8 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edildi

Dava, fazla ödeme yapıldığını iddia eden bir hissedar tarafından açıldı.

Yargıç Kathaleen McCormick, Tesla yönetim kurulunun maaş paketini onaylamasının "son derece kusurlu" olduğuna karar verdi.

Elon Musk, X'teki gönderisinde konuyla ilgili, "Şirketinizi asla Delaware eyaletine dahil etmeyin"mesajı paylaştı.

Bu maaş anlaşması şirket tarihindeki en büyük anlaşmaydı ve Musk'ın dünyanın en zengin insanlarından biri olmasına yardımcı oldu.

Tesla yöneticileri, anlaşmanın dünyanın en dinamik girişimcilerinden birinin dikkatini şirkete adamaya devam etmesini sağlamak için yapıldığını savundu.

Ancak yargıç, Tesla ve Musk'ın avukatlarının "hissedarları tamamen bilgilendirilmiş olduğunu kanıtlayamadıklarına" karar verdi.

2018 yılında davayı açan Tesla hissedarı Richard Tornetta'nın avukatı Greg Varallo, Reuters haber ajansının bildirdiği bir e-postada bunun "iyi adamlar için güzel bir gün" olduğunu söyledi.

Karara Delaware Yüksek Mahkemesi'nde itiraz edilebilecek.

Tesla'nın hisseleri,New York ticaretinde yaklaşık yüzde 3 oranında düşüş yaşadı. Bu yıl şu ana kadar değerlerinin yüzde 20'sinden fazlasını kaybetti.

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