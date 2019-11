ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Mars'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir şehir kurulabilmesi için neler gerektiğini sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından takipçileriyle paylaştı.

Musk'a göre, Mars'ta sürdürülebilir bir şehir kurabilmek için bin Starship uzay gemisi ve bu araçların taşıyacağı en az bir milyon ton ham madde ve ekipman gerekiyor.

The economics have to be something like that to build a self-sustaining city on Mars