ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Mars'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir şehir kurulabilmesi için neler gerektiğini sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından takipçileriyle paylaştı.

Musk'a göre, Mars'ta sürdürülebilir bir şehir kurabilmek için bin Starship uzay gemisi ve bu araçların taşıyacağı en az bir milyon ton ham madde ve ekipman gerekiyor.

The economics have to be something like that to build a self-sustaining city on Mars — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2019

SpaceX'in kurucusu Musk, Dünya ile Mars’ın uçuş için uygun mesafeye yılda iki kez yaklaştığını belirterek, ekipman naklinin yaklaşık 20 yıl alacağını aktardı.

Musk, her bir seferin ise iki milyon dolara mal olacağını ifade etti.

Yeni roketin tanıtımını yapmıştı

Elon Musk, eylül ayında, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı yeni roketin tanıtımını, SpaceX'in Texas'taki üssünde gerçekleştirmiş ve uzay aracının ''Mk1'' versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söylemişti.

Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurgulamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA