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Dünya
AA 19.03.2025 14:45

Elon Musk "kötü insanların" kendisini öldürmek istediğini iddia etti

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder iş adamı Elon Musk, "kötü insanların" kendisini öldürmek istediğini öne sürdü.

Elon Musk "kötü insanların" kendisini öldürmek istediğini iddia etti

Federal bürokrasiyi azaltmaya yönelik çabaları nedeniyle son haftalarda eleştirilerin odağı haline gelen Musk, Fox News sunucusu Sean Hannity'ye konuştu.

Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde yönetimde etkin bir rol oynayan Musk, röportajında, "İnsanların, bilirsiniz, hileli bir şekilde aldıkları parayı ellerinden aldığınızda, çok üzüldükleri ortaya çıkıyor." dedi.

Musk, "Ve temelde beni öldürmek istiyorlar çünkü onların sahtekarlıklarını durduruyorum ve Tesla'ya zarar vermek istiyorlar çünkü hükümetteki korkunç israf ve yolsuzluğu durduruyoruz ve sanırım onlar kötü insanlar. Kötü insanlar kötü şeyler yapar." ifadelerini kullandı.

Kendisine ait şirket Tesla'nın barışçıl olduğunu savunan Musk, "Ben hiç zararlı bir şey yapmadım. Sadece üretken şeyler yaptım. Bence burada bir tür akıl hastalığı var." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, kendisine karşı daha önce hiç gösteri yapılmadığına işaret ederek "Bence daha büyük güçler de iş başında yani bunu kim finanse ediyor ve kim koordine ediyor? Çünkü bu, çılgınlık. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." diye konuştu.

Tesla bayileri önündeki protestolar

Ülkenin farklı bölgelerinde ay başından bu yana Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltına alınanlar olmuştu.

Başkan Trump, kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın almıştı.

Trump, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemlerinin "iç terör" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurgulamıştı.

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