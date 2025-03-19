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Dünya
AA 19.03.2025 14:26

Katil İsrail ordusu, Nablus'taki Ayn Mülteci Kampı'nda boşaltılan bazı evleri karargaha dönüştürdü

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Ayn Mülteci Kampı’nda bazı Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkardı ve evlerine el koydu.

Katil İsrail ordusu, Nablus'taki Ayn Mülteci Kampı'nda boşaltılan bazı evleri karargaha dönüştürdü

Nablus Valisi Gassan Daglas, İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinden beri kampta baskın yaptığını belirtti.

İsrail güçlerinin saldırısı sonucu bir Filistinli gencin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığı aktaran Daglas, İsrail’in cenazeyi alıkoyduğunu ifade etti.

Daglas, İsrail ordusunun bazı Filistinlilerin evlerine el koyarak bunları karargahlara çevirdiğini, bu nedenle çok sayıda ailenin başka evlere sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

İsrail güçlerinin kampı dört bir yandan kuşattığını aktaran Nablus Valisi, askerlerin kentin ana girişinde trafik akışını engellediğini ve kamp çevresine askeri takviyeler gönderdiğini kaydetti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde kentteki Ayn, Balata ve Asker mülteci kamplarına baskın düzenlemiş, çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ayn Mülteci Kampı’na "sızan" İsrail güçlerinin bir araca ateş açması sonucu Filistinli Adil Katuni hayatını kaybetmişti.

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