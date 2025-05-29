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Dünya
BBC 29.05.2025 06:54

Elon Musk Beyaz Saray’dan ayrıldı: Doge devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminde geçici bir görev üstlenen Elon Musk, federal harcamaları azaltmayı hedefleyen Doge adlı programdaki görev süresinin sona erdiğini açıkladı. Musk, ayrılığını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Elon Musk Beyaz Saray’dan ayrıldı: Doge devam edecek

“Özel Hükümet Çalışanı” statüsünde görev yapan ve yılda 130 gün federal işlerde çalışma hakkı bulunan Güney Afrika doğumlu iş insanı, görev süresinin bitmesiyle birlikte Beyaz Saray tarafından çarşamba gecesi resmi olarak görevden alındı.

“Doge hükümetin yaşam biçimi olacak”

Musk, paylaşımında “Özel Hükümet Çalışanı olarak planlı görev sürem sona ererken, israfa karşı mücadele etme fırsatı verdiği için Başkan Trump’a teşekkür ederim. DOGE görevi zamanla daha da güçlenecek ve hükümetin genelinde bir yaşam biçimi haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Doge (Department of Government Efficiency) programı kapsamında federal hükümette yaklaşık 260 bin çalışanın işine son verildi ya da gönüllü ayrılmaları sağlandı. Ancak bazı toplu işten çıkarmalar, mahkemeler tarafından durduruldu ve çalışanların görevlerine iade edilmesine karar verildi. Hatta nükleer programda çalışan bazı isimlerin yanlışlıkla işten çıkarıldığı belirtildi.

Trump'ın "güzel yasa tasarısı"na eleştiri

Musk’ın ayrılığı, Trump’ın “büyük ve güzel yasa tasarısı” olarak adlandırdığı bütçe düzenlemesini eleştirmesinin hemen ardından geldi.

CBS’ye verdiği röportajda Musk, bu tasarının federal açığı artıracağını savunarak, “Bir yasa ya büyük olabilir ya da güzel, ama ikisi birden olmaz” dedi.

Musk: "Doge günah keçisine dönüştü"

Texas’taki bir SpaceX fırlatması öncesinde Washington Post’a konuşan Musk, Doge programının artık haksız yere her şeyin sorumlusu olarak gösterildiğini söyledi: “Bir yerde kötü bir şey olduğunda, konuyla ilgimiz olmasa bile Doge suçlanıyor.”

Tesla’da satışlar düştü, siyasi bağlar tartışma yarattı

Musk’ın hükümetteki görevi sırasında Tesla’nın satışları bu yılın ilk üç ayında yüzde 13 düşerek şirket tarihindeki en büyük teslimat kaybını yaşadı. Hisseler yüzde 45 oranında değer kaybettikten sonra kısmen toparlandı ancak hâlâ yıl başına göre yüzde 10 aşağıda.

Siyasi nedenlerle Tesla’ya yönelik protestolar artarken, bazı aktivistler araçları ve şarj istasyonlarını tahrip etti. Bu olaylar sonrası ABD Başsavcısı Pam Bondi, bu tür saldırıların “iç terörizm” kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.

Musk, Katar’ın Doha kentindeki bir ekonomik forumda yaptığı konuşmada, Tesla’nın başında kalmaya kararlı olduğunu ve önümüzdeki beş yıl boyunca şirketin lideri olarak görev yapacağını belirtti. Ayrıca bu yıl siyasi bağışlarını azaltacağını ve geçen yıl Trump ve Cumhuriyetçilere verdiği 300 milyon dolarlık desteği tekrarlamayacağını açıkladı.

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