Trump yönetiminden Çinli öğrencilere vize darbesi: Agresif şekilde iptal edilecek

Rubio, yeni dönemde Çin ve Hong Kong'dan gelecek vize başvurularında daha sıkı denetim uygulanacağını açıkladı. Bu karar, ABD ile Çin arasında Trump’ın gümrük tarifeleriyle alevlenen ticaret savaşının ardından tırmanan siyasi gerginliğin son halkası oldu.

Vize başvurularına küresel durdurma kararı

Rubio, pazartesi günü tüm dünya genelindeki ABD büyükelçiliklerine öğrenci vize randevularını durdurmaları talimatını verdi. Dışişleri Bakanlığı, bu süreçte sosyal medya taramalarını genişletmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 280 bin Çinli öğrencinin ABD’de eğitim aldığı tahmin ediliyor. Ancak pandemi sonrası kısıtlamalar ve artan siyasi gerilimler nedeniyle bu sayı son yıllarda düşüş gösterdi.

Üniversiteler hedefte: Harvard davası ve finansal baskı

Trump yönetimi sadece öğrencilere değil, üniversitelere de baskı uyguluyor. Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci kaydını engelleme girişimi, mahkeme kararıyla geçici olarak durdurulmuştu. Beyaz Saray, kararı veren yargıcı “liberal gündem taşımakla” suçladı.

Trump ayrıca üniversitelere sağlanan yüz milyonlarca dolarlık fonu da askıya aldı. Harvard gibi prestijli kurumları “aşırı liberal” olmakla suçlarken, antisemitizmle yeterince mücadele etmediklerini iddia etti.

ABD’deki üniversiteler, yüksek öğrenim gelirlerinin önemli bir bölümünü daha yüksek harçlar ödeyen yabancı öğrencilerden sağlıyor.

Öğrenciler endişeli: ‘Keşke ABD’ye başvurmasaydık’

Vize politikalarındaki ani değişiklikler, pek çok uluslararası öğrenciyi kararsızlık ve pişmanlık içinde bıraktı. Şanghaylı 22 yaşındaki bir yüksek lisans öğrencisi, ABD’ye başvurduğu için “şimdiden pişman olduğunu” söyledi.

Harvard Uluslararası Öğrenciler Ofisi Direktörü Maureen Martin ise mahkemeye sunduğu beyanında, bu sürecin öğrenci ve akademisyenlerde ciddi “duygusal stres” yarattığını ifade etti. Mezuniyet törenlerine katılmayan, yurtdışı seyahatlerini iptal eden ve bazıları başka üniversitelere geçiş yapmak isteyen öğrencilerin olduğunu belirtti.

Çin’den çağrı: ‘Uluslararası öğrencilerin haklarına saygı gösterin’

Çin, Trump yönetiminin vize randevularını iptal etme kararına yanıt vererek ABD’ye, Çinli öğrenciler dahil tüm uluslararası öğrencilerin meşru haklarını koruma çağrısında bulundu.

Ancak Pekin, Çinli öğrencilerin vizelerinin doğrudan iptali yönündeki karara henüz resmi bir yanıt vermedi.

Trump yönetiminin bu sert tutumu, yalnızca ABD-Çin ilişkilerini değil, Amerika’nın küresel akademik cazibesini de tehdit ediyor.