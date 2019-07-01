Elektrikli otomobiller çevre kirliliğini azaltırken birtakım güvenlik problemlerini de beraberinde getiriyor.

Trafikte sessizce ilerleyen bu tip otomobiller, yayalar tarafından farkedilmemeleri sebebiyle kazaya davetiye çıkarıyor.

Avrupa Birliğince alınan karara göre, elektrikli otomobillere Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS) takılacak. AVAS, takıldığı otomobil 19 km/s hıza ulaştığında otomatik olarak devreye girecek.

Yeni sistem hakkında konuşan İngiltere Ulaştırma Bakanı Michael Ellis, çevreci ulaşımın yararlarının herkes tarafından hissedileceğini belirtti.

Görme engellilerin endişelerine dikkat çeken Ellis, “Bu yeni sistem, yayaların daha güvenli olmalarını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Uyarı sisteminin 2021 yılına kadar tüm elektrikli otomobillerde aktif olması bekleniyor.

Kaynak: BBC International

