İsrail güçleri, geçtiğimiz hafta perşembe günü Kudüs’in İsaviyye köyündeki gösteriler sırasında 20 yaşındaki Muhammed Semir Abid’i kalbinden vurarak şehit etti.

Şehit ettikleri Semir Abid’in naaşına el koyan İsrail güçleri, aradan 3 gün geçmesine rağmen naaşı teslim etmek için birçok şart öne sürüyor.

İsrail naaşı teslim etmek için şartlar öne sürüyor

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti avukatlarından Muhammed Hamud, İsrail’in Semir Abid’in naaşının teslim edilebilmesi için, şehidin köy mezarlığı dışında gece defnedilmesi, cenaze töreninde bayrak bulunmaması, törene en fazla 50 kişinin katılması ve bu şartların yerine getirileceğinin garanti altına alınması için sonradan geri verilmek üzere 25 bin şikel ödeme yapılması şartlarını koştuğunu söyledi.

Şehidin babası: Asla boyun eğmeyeceğiz

Semir Abid’in babası ise oğlunun köy mezarlığının haricinde defnedilmesini asla kabul etmeyeceğini belirterek, oğlunun naaşı 10 yıl İsrail’in elinde kalsa bile işgalcilerin şartlarına boyun eğmeyeceğini söyledi.

Baba Abid sözlerine şöyle devam etti;

“Oğlumun cenazesini damatlara yakışır şekilde almak istiyorum. Bütün şehitler gibi. Bu kabul edilmiyorsa ben de hiçbir şartı kabul etmiyorum. Ben şehit oğlumun mutlu olmasını ve bütün İsaviyye köylülerinin mutlu olmasını istiyorum”

Semir Abid’in annesi ise yerel medyada yayımlanan bir videoda, İsrail yöneticilerine seslenerek, “Oğlum İsaviyye’den başka bir yerde defnedilmeyecek. Halkının, kardeşlerinin, annesinin, babasının ve akrabalarının katılımıyla defnedilecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Arabi21