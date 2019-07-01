Irak kuzeyindeki terör hedefleri Pençe Harekatıyla koordineli olarak vurulmaya devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/gR0VVoyNrv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2019

Hava harekatlarında PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu. 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber