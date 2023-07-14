El Nino etkisiyle yeni sıcaklık rekorları kırılabilir

Küresel ortalama sıcaklıklar, bu ayın ilk haftasında üst üste rekor kırdı, aşırı sıcak hava dalgası, dünyanın birçok bölgesini etkisi altına aldı.

4 Temmuz'da El Nino koşullarının başladığını açıklayan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), kayıtlardaki "en sıcak haftanın" yaşandığını ve küresel ortalama sıcaklığın El Nino yılı olan 2016'daki 16,94 dereceyi 0,3 derece aşarak 7 Temmuz'da 17,24'ye ulaştığını bildirdi.

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden yapılan açıklamada, dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları yaşanırken, rekor seviyede yüksek deniz yüzeyi sıcaklığının günlük sıcaklık rekorları kırılmasının arkasındaki temel neden olduğu belirtildi.

Copernicus'un bulgularına göre, deniz yüzeyi sıcaklıkları mayısta önceki tüm mayıs aylarına göre yüksek seyretti. Bu durum haziranda daha yüksek sıcaklık anomalisinin görülmesiyle devam etti ve özellikle Kuzey Atlantik'te deniz yüzeyi sıcaklığı, ortalamanın 0,91 derece üzerine çıkarak kayıtlardaki en yüksek derece ölçüldü.

"El Nino etkisiyle daha sıcak bir yıl sonu yaşanacak"

WMO Bölgesel İklim Tahminleri Servisi Birim Başkanı Wilfran Moufouma-Okia, dünyada haziran ayının kayıtlardaki en sıcak haziran olduğunu anımsattı.

Bunun bir uyarı sinyali niteliği taşıdığını ifade eden Moufouma-Okia, "Hatırlamamız gereken nokta şu ki dünyada genelde en sıcak ay temmuzdur ancak haziran istisnai bir şekilde sıcaktı." dedi.

Moufouma-Okia, hazirandaki sıcaklığın ardından bu ayın ilk haftası görülen rekor sıcaklıklarda El Nino etkisi olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"El Nino, daha önce 2015-2016'da yaşandı ve 2016, şu anda kayıtlardaki en sıcak yıl. Son günlerdeki rekor sıcaklıklar Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklığını artıran El Nino koşullarının ortaya çıktığı dönemde meydana geldi. Ancak El Nino etkisi genellikle aralık ayı civarında, yani kış döneminde sıcaklıklarda etkisini göstermeye başlar. Bu nedenle son dönemde görülen rekor sıcaklıklarda El Nino etkisini araştırmak gerekir ama El Nino etkisinin sıcaklıklarda tam olarak görülmesiyle daha sıcak bir yıl sonu yaşanma ihtimali oldukça yüksek."

Kuzey Atlantik'te tropikal siklon ihtimali

Kuzey Atlantik'teki aşırı ısınmaya dikkati çeken Moufouma-Okia, "Atlantik'teki ısınma nedeniyle endişeliyiz. Çünkü bu benzeri görülmemiş bir ısınma ve normalde El Nino döneminde Atlantik'te bu tür bir ısınma görmeyiz. El Nino döneminde Atlantik'te sıcaklıklar normal olur. Atlantik'teki bu ısınma ve El Nino etkisiyle sıcaklıkların dünya çapında daha fazla artacağını görebiliriz." uyarısında bulundu.

Moufouma-Okia, Atlantik'teki ısınmanın okyanusun güney kısımlarında tropikal siklonları tetikleyebileceğine işaret ederek, "El Nino sırasında normalde bu tür olaylar beklemeyiz, daha az tropikal siklon görürüz ancak mevcut ısınma seviyesinde bunlar yaşanabilir." dedi.

Atlantik'teki sıcaklık artışının sebeplerinin araştırılması gerektiğini ifade eden Moufouma-Okia, bilim insanlarının muhtemelen birkaç ay sonra bir çalışma yapabileceğini ve bu ısınmanın tam olarak hangi sebeplerden kaynaklandığı, küresel ısınmanın etkisi ve diğer etkenlere ilişkin verileri analiz edeceğini anlattı.

Birçok bölge yüksek sıcaklık riski altında

Wilfran Moufouma-Okia, El Nino ve diğer etkileri dikkate alarak temmuz-eylül dönemini kapsayan modellemelerine göre tropikal bölgelerde, Afrika, Güney Amerika ve Pasifik'in bazı bölgelerinde yüksek sıcaklık riskinin "çok yüksek" olduğunu bildirdi.

Avrupa, ABD, Asya'nın bazı bölgeleri ve Arap Yarımadası'nda da "çok yüksek ihtimalle" sıcaklık artışı görüleceğini ifade eden Moufouma-Okia, şunları kaydetti:

"Dünya Meteoroloji Örgütü olarak, gelecek 5 yılın kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını öngörüyoruz. Bu yıllardan birinin de kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını ve sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceyi aşma ihtimali olduğunu tahmin ediyoruz. Bu yıl veya 2024 dünyadaki en sıcak yıl olacak mı net bir şey söyleyemeyiz ama gelecek 5 yıldan biri en sıcak yıl olacak. El Nino etkisi, küresel ısınmayla birleşecek."