Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.07.2023 07:56

Japonya'da Epsilon S tip roket motoru patladı

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansına (JAXA) ait Epsilon S tip küçük roket motoru, deneme esnasında patladı.

Japonya'da Epsilon S tip roket motoru patladı
[Fotograf: Reuters]

Ajans açıklamasına göre JAXA, kuzeydeki Akita eyaletindeki Noşiro Test Merkezindeki denemede Epsilon S roketini denedi.

Deneme esnasında, ikinci kademe motor testine yaklaşık bir dakika kala, Epsilon S tip roketin motoru infilak etti.

Yerel basında denemeye ilişkin görüntülerde, test merkezinden alevlerin yükseldiği ve bina çatısının uçtuğu gözlemlendi.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, roket motorunun patlaması esnasında yaralanan olmadığını açıkladı.

Resmi Kyodo ajansı, başarısız deneme sonrası JAXA'nın, Epsilon S tip roketinin fırlatılışını 2024 mali yılına ertelediğini aktardı.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Isuzu, Rusya piyasasından çekildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:56
Isuzu, Rusya piyasasından çekildi
07:27
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu
07:54
Güneş'i odaya sığdırmak: Dünyanın en büyük nükleer füzyon roket motoru inşa ediliyor
07:09
Akademisyenler TikTok yüzünden Texas'ı mahkemeye verdi
07:09
Rus devlet teknoloji firması Apple'ı yasakladı
06:30
Mersin'de DEAŞ operasyonu
Hırvatistan'da orman yangını: Bölgeden tahliyeler başladı
Hırvatistan'da orman yangını: Bölgeden tahliyeler başladı
FOTO FOKUS
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ