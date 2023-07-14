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Dünya
AA 14.07.2023 10:57

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki yerel seçimlerde çıkan kavgalarda ölü sayısı 48'e yükseldi

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerde sandık başlarında çıkan kavgalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e çıktı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki yerel seçimlerde çıkan kavgalarda ölü sayısı 48'e yükseldi

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, 104 milyon nüfuslu Batı Bengal eyaletinde belediye seçimlerinde oy sayma işlemi devam ediyor.

Polis, Batı Bengal'de 8 Haziran'dan bu yana süren yerel seçimlerde karşıt partiler arasındaki şiddet olaylarında ölü sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan, Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee ise söz konusu olaylarda 19 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Şiddet olayları konusunda partiler birbirini suçluyor

Eyaletteki siyasi partiler ise şiddet olaylarından ötürü birbirlerini suçluyor.

Bharatiya Janata Partisi (BJP), eyalet yönetimindeki Trinamool Kongre Partisini (TMC) olaylardan sorumlu tutarken Gençlik ve Spor Bakanı Anurag Thakur, eyalet Başbakanı Banerjee'nin "cinayetler ve kaos olmadan" bir seçimi yönetemeyeceğini öne sürmüştü.

Hindistan Ulusal Kongresi partisinden Adhir Ranjan Chowdhury ise seçimlerin kasten erken başlatıldığını ve sahte oyların kullanıldığını iddia etmişti.

Öte yandan, TMC'den Sashi Panja da "şok edici" olaylarda BJP, Hindistan Komünist Partisi ve Hindistan Ulusal Kongresi partisinin işbirliği yaptıkları iddiasını dile getirmişti.

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