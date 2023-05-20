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Dünya
AA 20.05.2023 07:14

Ekvador'da toprak kaymasında can kaybı artıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 27 Mart'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Ülkede heyelan sebebiyle 163 ev zarar gördü, 60 ev de tamamen yıkıldı.

Ekvador'da toprak kaymasında can kaybı artıyor
[Reuters (Arşiv)]

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda, yeni cesetlerin tespit edildiğini açıkladı.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 56'ya çıktığı, kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, toprak altında halen 30 kişinin daha olduğunu ve cesetlere ulaşılması için titiz bir çalışmanın yürütüldüğünü aktardı.

Zarar gören 163 evden 60'ı tamamen yıkıldı

Toprak kaymasında 163 evin zarar gördüğü, 60 evin de tamamen yıkıldığı açıklanmıştı.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

Ekvador Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı, kapanan yolların yeniden açılması için aralıksız çalışıldığını ve Chimborazo eyaletinde 30 Mart'ta "acil durum" ilan edildiğini bildirmişti.

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