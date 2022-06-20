Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Kerpe Adası olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, Muğla'nın Datça ilçesine 131 kilometre mesafede olduğu bildirildi.