Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 02:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Reuters]
Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda (Karpatos) 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Kerpe Adası olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, Muğla'nın Datça ilçesine 131 kilometre mesafede olduğu bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2022
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Dodecanese (Yunanistan)
Tarih-Saat : 20.06.2022, 02:24:33 TSİ
Enlem : 35.5270 N
Boylam : 27.1693 E
Derinlik : 18.00 km
Detay : https://t.co/olUbvMPa16@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Yunanistan Deprem Ege Denizi
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