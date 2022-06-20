Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırılar: 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
[Temsili fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı.
Nijerya'da Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kajuru bölgesindeki iki kiliseye saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Aruwan, çok sayıda kişinin de kaçırıldığını söyledi.
Aruwan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını dile getirdi.
Bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi üzerine bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.
Son olarak, 5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Nijerya
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