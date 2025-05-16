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Dünya
Sciencealert 16.05.2025 07:44

Dünyayı vuran en güçlü güneş fırtınası 14 bin yıl önce yaşandı

Bilim insanları, günümüzden yaklaşık 14 bin 300 yıl önce gerçekleşen bir kozmik olayın, şimdiye dek tespit edilen en güçlü güneş fırtınası olduğunu belirledi.

Dünyayı vuran en güçlü güneş fırtınası 14 bin yıl önce yaşandı

Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi’nden araştırmacılar, ağaç halkaları ve buz katmanlarında yaptıkları analizlerle milattan önce 12.350 yılında büyük bir jeomanyetik fırtına yaşandığını tespit etti.

SOCOL:14C-Ex adlı özel bir iklim modeliyle yapılan hesaplamalara göre, bu olay modern uydu çağına ait en güçlü güneş fırtınasından 500 kat daha şiddetliydi.

Güneşten gelen yüklü parçacıklar, atmosferle çarpışarak karbon-14 seviyelerinde ani artışlara neden oluyor. Bu izler, ağaç halkaları sayesinde binlerce yıl öncesine kadar takip edilebiliyor.

Uzmanlar, bu olayın şimdiye kadar bilinen en büyük güneş parçacık fırtınası olduğunu ve gelecekte benzer olayların altyapı sistemlerini ciddi biçimde etkileyebileceğini vurguluyor.

Araştırma Earth and Planetary Science Letters dergisinde yayımlandı.

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Araştırma Finlandiya
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