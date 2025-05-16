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Dünya
CNN International 16.05.2025 07:32

27 dolara alınan sahte el yazması, 725 yıllık Magna Carta çıktı

ABD’de Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 1946 yılında sadece 27,50 dolara satın aldığı bir el yazması belgenin, 1300 yılına ait orijinal Magna Carta olduğu ortaya çıktı.

27 dolara alınan sahte el yazması, 725 yıllık Magna Carta çıktı

ABD’de Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 1946 yılında sadece 27,50 dolara satın aldığı bir el yazması belgenin, 1300 yılına ait orijinal Magna Carta olduğu ortaya çıktı.

Belgenin gerçek kimliği, Londra’daki King’s College Üniversitesi Orta Çağ Tarihi Profesörü David Carpenter tarafından Harvard’ın dijital arşivlerinde yapılan bir tarama sırasında fark edildi. Carpenter, belgeyi incelemesi için Doğu Anglia Üniversitesi’nden Magna Carta uzmanı Prof. Nicholas Vincent ile iletişime geçti.

27 dolara alınan sahte el yazması, 725 yıllık Magna Carta çıktı

Vincent ile yapılan incelemelerde, el yazmasının stilinden, ilk satırdaki büyük “E” harfinden ve boyutlarından yola çıkılarak orijinalliği doğrulandı. Belgenin İngiltere Kralı I. Edward tarafından 1300 yılında yayımlanan ve günümüze ulaşan sadece yedi nüshadan biri olduğu düşünülüyor.

İnsan haklarının temel belgelerinden biri kabul edilen Magna Carta, İngiltere'de kralın da hukuk kurallarına tabi olduğunu yazılı hale getiren ilk metin olarak biliniyor. Uzmanlar, bu keşfin, Harvard Hukuk Fakültesi'nin koleksiyonuna “taçta bir mücevher” olarak ekleneceğini belirtti.

Harvard Üniversitesi, söz konusu belgeyi Londra merkezli Sweet & Maxwell kitabevinden açık artırma yoluyla satın almıştı. Belge o dönemde “1327 tarihli bir kopya” olarak tanımlanmıştı. Ancak yapılan yeni analizlerde, metnin yapısı ve fiziksel özellikleri, diğer orijinal Magna Carta nüshalarıyla birebir örtüştü.

Haziran ayında, keşfi kutlamak amacıyla iki tarihçi Harvard’a davet edildi. Belgenin kalıcı sergiye dahil edilmesi bekleniyor.

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