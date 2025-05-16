ABD'deki safari parkında aslanlar açlıktan ölmek üzere bulundu

Yetkililerin aktardığına göre, ölü bir kaplan aylardır dondurucuda bekletiliyordu. Aslanlar ve leoparlar açlıkla mücadele ediyor, bazı hayvanlar ise hiç veteriner bakımı görmeden yaşamını yitiriyor.

Parkta çalışan sadece bir tam zamanlı görevlinin, 300’den fazla hayvana bakmakla sorumlu olduğu bildirildi. USDA denetim raporlarına göre, hayvanların sağlık durumlarından güvenlik önlemlerine kadar birçok alanda ihlal tespit edildi.

Önceki yıllardan bu yana ihlaller devam ediyor

18 Mart tarihli USDA raporunda, dokuz ihlal tespit edildi; yedisinin tekrarlandığı belirtildi. Denetçiler, yaşlı bir aslan, aslan dişisi ve siyah Afrika leoparının belirgin kemik yapılarıyla zayıflamış halde olduğunu raporladı.

1 Nisan’da yayımlanan ikinci raporda da tekrarlanan ihlaller yer aldı. Bu ihlaller arasında tehlikeli hayvanların bulunduğu alanlarda yetersiz çit yüksekliği ve hayvan mamasında kemirgen dışkısı da yer aldı.

Parkta geçmişte ziyaretçilere bir jaguar ve bir ayının dokunmasına izin verilmiş; bir ayı, başka bir ayıyı öldürme girişimi sırasında yanlışlıkla sakatlanarak ölmüştü.

Soruşturma hâlâ devam ediyor. Şu ana kadar cezai suçlama yöneltilmedi. Polis, vatandaşlara tesisten uzak durmaları çağrısında bulundu.