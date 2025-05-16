Parçalı Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 16.05.2025 06:54

ABD'deki safari parkında aslanlar açlıktan ölmek üzere bulundu

ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan West Coast Game Park Safari’ye, hayvanlara kötü muamele iddiaları üzerine polis tarafından baskın düzenlendi. Açlıktan ölmek üzere olan aslanlar ve aylarca bekletilmiş ölü kaplan ortaya çıktı

ABD'deki safari parkında aslanlar açlıktan ölmek üzere bulundu

Yetkililerin aktardığına göre, ölü bir kaplan aylardır dondurucuda bekletiliyordu. Aslanlar ve leoparlar açlıkla mücadele ediyor, bazı hayvanlar ise hiç veteriner bakımı görmeden yaşamını yitiriyor.

Parkta çalışan sadece bir tam zamanlı görevlinin, 300’den fazla hayvana bakmakla sorumlu olduğu bildirildi. USDA denetim raporlarına göre, hayvanların sağlık durumlarından güvenlik önlemlerine kadar birçok alanda ihlal tespit edildi.

Önceki yıllardan bu yana ihlaller devam ediyor

18 Mart tarihli USDA raporunda, dokuz ihlal tespit edildi; yedisinin tekrarlandığı belirtildi. Denetçiler, yaşlı bir aslan, aslan dişisi ve siyah Afrika leoparının belirgin kemik yapılarıyla zayıflamış halde olduğunu raporladı.

1 Nisan’da yayımlanan ikinci raporda da tekrarlanan ihlaller yer aldı. Bu ihlaller arasında tehlikeli hayvanların bulunduğu alanlarda yetersiz çit yüksekliği ve hayvan mamasında kemirgen dışkısı da yer aldı.

Parkta geçmişte ziyaretçilere bir jaguar ve bir ayının dokunmasına izin verilmiş; bir ayı, başka bir ayıyı öldürme girişimi sırasında yanlışlıkla sakatlanarak ölmüştü.

Soruşturma hâlâ devam ediyor. Şu ana kadar cezai suçlama yöneltilmedi. Polis, vatandaşlara tesisten uzak durmaları çağrısında bulundu.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Meksika, ünlü YouTuber MrBeast’e tazminat davası açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:04
Enfeksiyonları günler öncesinden tespit eden akıllı bandaj: iCares
07:59
Bu küçük çip hem göz gibi görüyor hem beyin gibi düşünüyor
07:59
Bilim insanları hem malzeme hem robot olan bir ürün geliştirdi: Metabot
07:53
Güneş'ten yılın en güçlü patlaması: X2.7 şiddetinde güneş patlaması
07:48
Dünya'ya düşen Sovyet uzay aracı Kosmos 482'nin son inişi görüntülendi
07:52
FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 101 gözaltı
Meteoroloji'den 10 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: Fırtına bekleniyor
Meteoroloji'den 10 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: Fırtına bekleniyor
FOTO FOKUS
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ