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Dünya
AA 16.05.2025 07:26

Gazze ve Batı Şeria'da nisan ayında gazetecilere yönelik 80 ihlal tespit edildi

İsrail'in, nisan ayında Gazze ve Batı Şeria'da gazetecilere yönelik 80 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazze ve Batı Şeria'da nisan ayında gazetecilere yönelik 80 ihlal tespit edildi

Filistin Gazeteciler Sendikası, nisan ayında gazetecilere yönelik ihlallerle ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, söz konusu sürede, basın mensupları 4 kez silahlı saldırıya uğradı, 4'ü gözaltına alındı ve 5'i de darp edildi.

İhlaller arasında ayrıca 25 gazetecinin alıkonması, 11'inin göz yaşartıcı gaza maruz bırakılması, gazetecilere ait 3 evin yıkılması, tehditler, hakaretler, ev baskınları ve yargılamalar yer aldı.

Filistinli gazetecilere koruma sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in füze ve her türlü ateşli silahlarla gazetecileri öldürmeye devam ettiği ve Gazze'de nisan ayında 3 gazetecinin öldürüldüğü aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen basın mensubu sayısının 217'ye yükseldiği kaydedilmişti.

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