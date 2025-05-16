Kırık kalp sendromu, erkekleri kadınlardan daha fazla öldürüyor

Arizona Üniversitesi’nden bilim insanları, 2016 ile 2020 yılları arasında 199 bin 890 hastanın verilerini inceledi.

Araştırmaya göre, hastalık kadınlarda daha yaygın görülse de, ölüm oranı erkeklerde yüzde 11,2 iken, kadınlarda bu oran yüzde 5,5 olarak kaydedildi.

Kırık kalp sendromu; yoğun duygusal ya da fiziksel stresin kalp kaslarını zayıflatması sonucu ortaya çıkıyor.

Hastalığın belirtileri çoğu zaman kalp kriziyle karıştırılıyor. Uzmanlar, hastalığın daha erken teşhis edilmesi ve etkin tedavi için farkındalığın artırılması gerektiğini belirtiyor.

Araştırmayı yürüten kardiyolog Dr. M. Reza Movahed, “Beş yıl boyunca ölüm oranlarında ciddi bir değişiklik olmaması ve hastane içi komplikasyonların yüksekliği dikkat çekici” dedi.

Komplikasyonlar arasında kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyon, inme ve kalp durması gibi ciddi tablolar yer aldı.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Kalp Derneği’nin dergisinde yayımlandı.