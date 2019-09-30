Dünyanın yörüngesine ilk turistik uçuş için geri sayım başladı30 Eylül 2019 Pazartesi 15:44 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:50
Uzaya insanlı yolculuk için tasarlanan aracın tanıtımı yapıldı. Uzaya turist taşıyacak aracın ismi Starship. Dünyanın yörüngesine ilk uçuşun, altı ay içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Amerikalı girişimci Elon Musk, SpaceX şirketinin Teksas'taki roket geliştirme merkezinde, İnsanlı uzay yolculuğu yapacak uzay aracı Starship'i tanıttı.
Montajının tamamlanmasının ardından uzay meraklılarının karşısına çıkarılan aracın önümüzdeki dönemde programı yoğun.
Dünya'nın yörüngesine ilk uçuşun, altı ay içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Starship, bu uçuşta, 20 kilometre yüksekliğe ulaşıp dünyaya dönecek.
Starship’in insanlı uzay yolculuğu için hedeflenen tarih de 2020.
Uzay meraklılarının akın ettiği etkinlikte, uzay aracının Ay’a ve Mars’a inişini gösteren animasyonlar da dikkat çekti.
Kaynak: Reuters