Prayuth, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Bangkok'ta havada küçük toz parçacığı yoğunluğunun, güvenli olmayan seviyelere ulaştığını ve ilgili kurumlara hava kirliliğiyle mücadele önlemlerini hızlandırmaları talimatı verdiğini açıkladı.

Vatandaşlardan maske takmalarını isteyen Tayland Başbakanı Prayuth, hava kirliliğiyle mücadelede inşaat sektörüne ve üreticilere iş birliği talebinde bulundu.

Tayland Kirlilik Kontrol Dairesinin Başkanı Pralong Damrongthai de yerel PBS televizyonuna yaptığı açıklamada, Bangkok'ta gözle görülür hava kirliliğinin Endonezya'daki orman yangınlarından kaynaklanmadığını söyledi.

Pralong, Bangkok'ta durgun hava ve yüksek nemin, araç emisyonları, inşaat sahaları ve diğer kirleticilerden gelen toz taneciklerinin havada asılı kalmasına yol açtığını kaydetti.

Yüksek seviyede hava kirliliğinin, Bangkok'ta gelecek iki ya da üç gün daha sürmesi bekleniyor.

Endonezya'da çıkan orman yangınlarının dumanı, muson rüzgarlarının etkisiyle Filipinler, Singapur, Malezya ve Tayland'ın güneyine yayılmıştı.

Kaynak: AA