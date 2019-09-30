İngiltere'de Facebook ve WhatsApp mesajları polis erişimine açılıyor30 Eylül 2019 Pazartesi 15:38 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:42
İngiltere'de suçlarla mücadele sosyal medya uygulamalarını da kapsayacak. Facebook ve WhatsApp mesajları İngiliz polisinin erişimine açılacak. Bu adımla terörizm ve cinsel suç soruşturmalarının daha hızlı çözülmesi amaçlanıyor.
ABD ve İngiltere gelecek ay yeni bir anlaşmaya imza atacak.
Anlaşma kapsamında Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının şifreli mesajları İngiliz polisi ile paylaşılacak.
Yeni uygulama ile uçtan uca şifrelemenmiş iki kişinin mesajlarına erişim sağlanacak.
Mevcut uygulamada İngiliz polisi yaşam için acil bir tehdit varsa, yalnızca sosyal medya mesajlarına erişebiliyor.
Verilerin içeriğinin istenmesi durumunda süreç iki yıl kadar uzayabiliyor.
Washington-Londra hattındaki anlaşmanın hayata geçmesiyle, soruşturmalar çok daha hızlı sonuçlandırılabilecek.
İngiltere’de Başbakanlık yetkilileri veri erişim anlaşmasının terörizm ve cinsel istismarla mücadelede önemli bir adım olacağı görüşünde..
Sosyal medya şirketleri daha önce soruşturmalarda kişisel verilerin korunması iddiasını sürdürmeleri nedeniyle eleştiriliyordu.
Kaynak: TRT Haber