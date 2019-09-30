Dünya

İngiltere'de Facebook ve WhatsApp mesajları polis erişimine açılıyor

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:38 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:42

İngiltere'de suçlarla mücadele sosyal medya uygulamalarını da kapsayacak. Facebook ve WhatsApp mesajları İngiliz polisinin erişimine açılacak. Bu adımla terörizm ve cinsel suç soruşturmalarının daha hızlı çözülmesi amaçlanıyor.

[Fotoğraf: Reuters]