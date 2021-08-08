Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 298 bini, iyileşenlerin sayısı da 182 milyon 174 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 449 bini, Hindistan'da 31 milyon 913 bini, Brezilya'da 20 milyon 108 bini ve Rusya'da 6 milyon 424 bini geçti.

ABD'de "Delta" kabusu

ABD'de günlük vaka sayıları, Delta varyantının da etkisiyle kasımdan bu yana ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

Sağlık yetkilileri ise aşının önemine dikkat çekti, vaka artışının aşıyla sona ereceğini aktardı.

ABD'de nüfusun yüzde 50'si tam aşılandı. Yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlası en az bir doz aşı oldu.

Almanya: Aşılar ülkede 6,5 ayda 38 bin kişiyi kurtardı

Almanya'da ise Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs aşısına ilişkin açıklama yaptı.

Ülke genelinde 38 binden fazla kişinin aşı sayesinde hayata tutunduğunu savundu.

Enstitüye göre, aşılar sayesinde enfekte olan 76 bin kişinin hastaneye, yaklaşık 20 bin kişinin de yoğun bakıma yatmasını önledi.

Ayrıca bu yılın başından beri 700 binden fazla kişi de hastalığa yakalanmaktan kurtuldu.

Avustralya'da en yüksek günlük vaka

Avustralya'da 3 eyalette günlük vaka sayısında en yüksek artış kaydedildi.

Yeni Güney Galler, Victoria ve Queensland eyaletlerindeki artışlarda Delta varyantının etkili olduğu belirtiliyor.

3 eyalette kapanma uygulaması devam ediyor.

Fransa'da COVID-19 yasası protesto edildi

Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı COVID-19 yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, bu hafta sonu da protesto düzenledi.

Pakistan'da günlük can kaybında rekor

Pakistan'da son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle 102 kişinin öldüğü "20 Mayıs’tan bu yana virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi.

Tayland'da polisten sert müdahale

Yemen hükümeti, salgın nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan tüm vatandaşlarını ülkeye getirdiğini açıkladı.

Kıbrıs Rum kesiminde bir doktorun, aşı yaptırmayan bir kişiye "sahte aşı sertifikası" düzenlediği gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Tayland'da hükümetin salgınla mücadele yöntemlerini protesto etmek için sokaklara dökülen muhaliflere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.