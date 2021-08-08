Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'ye bir destek de Kuveyt'ten geldi
[Fotoğraf: AA]
Kuveyt orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye 45 kişilik bir itfaiye ekibi gönderecek.
Orman yangınlarına karşı mücadelesini sürdüren Türkiye'ye birçok ülkeden destek gelmeye devam ediyor.
Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin bugün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.
Mikrad, benzer bir ekibin de orman yangınlarıyla mücadele için askeri uçakla Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi.
Etiketler: Orman Yangını İtfaiye
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