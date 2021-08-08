Fransa'da hükümetin COVID-19 ile mücadele politikalarına karşı art arda 4 haftadır düzenlenen Paris'te 4 ayrı yerde yapılan protestolarda, polis, göstericilere ve gazetecilere sert müdahalede bulundu.

Pont de Neuilly'den başlayıp polis kordonu eşliğinde Avenue Victoria'ya ilerleyen en kalabalık protesto grubunu takip eden AA muhabiri Alaattin Doğru, çekim yaparken üzerine gelen polislerin itmesi sonucu kamerasıyla birlikte yere düştü.

Polisten sert müdahale

Doğru'nun kamerasının kaydettiği görüntülerde, kendilerini yuhalayan ve ilerlemeye çalışan göstericilere müdahale etmeye hazırlanan polislerden 2'si başka bir polisin yönlendirmesiyle AA muhabirinin olduğu tarafa gitti.

AA muhabiri Doğru, polisin itmesiyle kamerasıyla birlikte yere düştü.

24 Temmuz'da da yaralanmıştı

Doğru, COVID-19 ile mücadele yasasına karşı 24 Temmuz'da düzenlenen gösteride de görüntü çektiği sırada polisin attığı gaz kapsüllerinden birinin isabet etmesiyle hafif şekilde yaralanmıştı.