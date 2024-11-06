Dünya'nın ilk ahşap uydusu uzaya fırlatıldı

Kyoto Üniversitesi ve ev üreticisi Sumitomo Forestry tarafından geliştirilen LignoSat, bir SpaceX göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonuna uçurulacak ve daha sonra dünyadan yaklaşık 400 kilometre yukarıda yörüngeye bırakılacak.

Adını Latince “ahşap” kelimesinden alan avuç içi büyüklüğündeki LignoSat, insanlar uzayda yaşamayı keşfederken yenilenebilir malzemenin kozmik potansiyelini göstermekle görevli.

Astronot olan ve Kyoto Üniversitesi'nde insanlı uzay faaliyetleri üzerine çalışan Takao Doi, “Kendi üretebileceğimiz bir malzeme olan kereste ile evler inşa edebilecek, uzayda sonsuza kadar yaşayabilecek ve çalışabileceğiz” dedi.

Ay ve Mars'ta ağaç dikmek ve ahşap evler inşa etmek için 50 yıllık bir plan yapan Doi'nin ekibi, ahşabın uzaya uygun bir malzeme olduğunu kanıtlamak için NASA sertifikalı ahşap bir uydu geliştirmeye karar verdi.

Kyoto Üniversitesi orman bilimi profesörü Koji Murata, ahşabın uzayda dünyadakinden daha dayanıklı olduğunu, çünkü çürüyecek ya da alev alacak su ya da oksijen bulunmadığını belirterek, “1900'lerin başlarında uçaklar ahşaptan yapılıyordu. Ahşap bir uydu da mümkün olmalı” dedi.

Takao Doi, ahşap bir uydunun ömrünün sonunda çevresel etkiyi de en aza indirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Hizmet dışı bırakılan uydular, uzay enkazına dönüşmemek için atmosfere yeniden girmelidir. Geleneksel metal uydular atmosfere yeniden giriş sırasında alüminyum oksit parçacıkları yaratır, ancak ahşap olanlar daha az kirlilikle yanar. Metal uydular gelecekte yasaklanabilir. Eğer ilk ahşap uydumuzun çalıştığını kanıtlayabilirsek, bunu Elon Musk'ın SpaceX şirketine sunmak istiyoruz.”

LingoSat

Araştırmacılar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10 ay süren bir deneyin ardından, Japonya'da yetişen ve geleneksel olarak kılıç kınları için kullanılan bir tür manolya ağacı olan honokinin uzay araçları için en uygun ağaç olduğunu keşfetti.

LignoSat, vida ya da yapıştırıcı kullanılmadan geleneksel Japon el sanatları tekniği kullanılarak honokiden yapılmıştır.

LignoSat yörüngeye yerleştirildikten sonra altı ay boyunca yörüngede kalacak ve üzerindeki elektronik bileşenler, yörüngede karanlıktan güneş ışığına geçerken her 45 dakikada bir sıcaklıkların 100 ila 100 santigrat derece arasında değiştiği uzayın aşırı ortamına ahşabın nasıl dayandığını ölçecek.

Sumitomo Ormancılık Tsukuba Araştırma Enstitüsü yöneticisi Kenji Kariya, LignoSat'ın ayrıca ahşabın uzay radyasyonunun yarı iletkenler üzerindeki etkisini azaltma kabiliyetini ölçerek veri merkezi inşası gibi uygulamalar için kullanışlı hale getireceğini söyledi.

Kenji Kariya, “Modası geçmiş gibi görünebilir ama uygarlık, Ay'a ve Mars'a doğru ilerlerken ahşap aslında en son teknolojidir. Uzaya açılmak kereste endüstrisini canlandırabilir” dedi.