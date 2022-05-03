Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünyanın en büyük elması açık artırmaya çıkarılacak
[Fotoğraf: Reuters]
Dünyanın bilinen en büyük elması, 228 kıratlık "The Rock", BAE ve Tayvan'dan sonra ABD'de sergileniyor. Açık artırmaya çıkarılacak elmasın açılış fiyatının 20 ila 30 milyon dolar olması planlanıyor.
Dünyanın bilinen en büyük elması "The Rock", Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri ve Tayvan'ın Taipei kentinden sonra ABD'nin New York eyaletinde görücüye çıktı.
Yumurta büyüklüğünde olan 228 kıratlık elmas, dünyanın en çok bilinen elması olan 86 kıratlık Kaşıkçı Elması'na rakip gösteriliyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Afrika'da çıkarıldı
11 Mayıs'ta Cenevre'deki müzayede evi Christie's tarafından açık artırmayla satışa sunulacağı duyurulan elmasın açılış fiyatının 20 ila 30 milyon dolar olması planlanıyor.
Göz kamaştırıcı elmasın 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarıldığı açıklandı.
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