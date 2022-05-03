Dünyanın bilinen en büyük elması "The Rock", Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri ve Tayvan'ın Taipei kentinden sonra ABD'nin New York eyaletinde görücüye çıktı.

Yumurta büyüklüğünde olan 228 kıratlık elmas, dünyanın en çok bilinen elması olan 86 kıratlık Kaşıkçı Elması'na rakip gösteriliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Güney Afrika'da çıkarıldı

11 Mayıs'ta Cenevre'deki müzayede evi Christie's tarafından açık artırmayla satışa sunulacağı duyurulan elmasın açılış fiyatının 20 ila 30 milyon dolar olması planlanıyor.

Göz kamaştırıcı elmasın 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarıldığı açıklandı.