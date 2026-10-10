Dünyanın dört bir yanında Gazze'deki soykırım protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz binlerce Filistin destekçisi, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına, Batı Şeria'daki işgaline ve İngiltere'nin işgalci İsrail'e verdiği desteğe tepki göstermek için yürüyüş yaptı.

Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşı Durdur Koalisyonu ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası gibi sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen yürüyüş, kentin merkezindeki Victoria Embankment bölgesinden başladı.

Eylemciler yürüyüş boyunca "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "İsrail'i silahlandırmayı bırak" sloganları attı.

Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün sonunda eylemciler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişine ulaştı.

Gazze Aileleri Platformu Başkanı Gazzeli gazeteci Hala Hanina, işgalci İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde kıtlık şartları oluşturduğunu belirterek, ailesinden bir çocuğun yardım olarak dağıtılan unu almaya gittiğinde öldürüldüğünü anlattı. Hanina, "İsrail'in bizi silmesine izin veremeyiz. İnsanları öldürür ama kültürümüzü öldüremezler." dedi.

Filistin Dayanışma Kampanyası, yürüyüşe katılanların 250 binden fazla olduğunu açıkladı.

Paris'te binlerce kişi işgalci İsrail'e yaptırım istedi

Fransa'nın başkenti Paris'te işgalci İsrail'in 3 yıldır Gazze'de devam eden soykırımına karşı gösteri yapıldı.

Farklı dernek, sendika ve siyasi partilerin çağrısıyla Filistin destekçileri Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. İşgalci İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü soykırıma son vermesini talep eden binlerce gösterici, Chatelet Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, işgalci İsrail hapishanelerindeki Filistinli doktorların ve esirlerin serbest bırakılmasını ve Fransız hükümetinin işgalci İsrail'e karşı yaptırım kararı almasını istedi.

Ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan göstericiler, "Gazze, Paris seninle", "Soykırımı durdurun" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Gösteriye, solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partili milletvekilleri Gabrielle Cathala, Ersilia Soudais, Daniele Obono ve Thomas Portes da katıldı.

Milletvekili Thomas Portes, Fransız hükümetinin işgalci İsrail'e silah ambargosu uygulamayı reddettiğini belirterek, silah sevkiyatları konusunda şeffaflık çağrısı yaptı. Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri ise Fransa ve Avrupa Birliği'nin işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımının suç ortağı olduğunu ifade etti.

Atina'da işgalci İsrail'le silah işbirliği protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, işgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Yunanistan'ın işgalci İsrail ile yaptığı silah alımını da içeren işbirliğine tepki gösterildi.

Atina'daki Eleftheria Parkı'nda bir araya gelen çok sayıda eylemci, ellerinde Filistin bayraklarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine, ardından da işgalci İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Eylemci Urania Pateli, "Filistinlilere yönelik soykırım sona ermediği için üzgün ve öfkeliyiz. Herkes buna karşı ayaklanmalı." dedi.

Yunanistan'ın işgalci İsrail ile yaptığı işbirliğini değerlendiren Nikos Kostaras da "Bence Yunanistan ilk kez tarihin yanlış tarafında bulunuyor. Halk olarak hep doğru tarafta yer alırdık." ifadelerini kullandı.

Dublin'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

İrlanda'nın başkenti Dublin'de binlerce kişi, Filistin'e destek ve işgalci İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle gösteri düzenledi.

İrlanda-Filistin Dayanışma Kampanyası tarafından organize edilen gösteride, İrlanda hükümetine Filistin konusunda daha fazla adım atması çağrısında bulunuldu.