Dünya
AFP 22.10.2025 07:04

Dünyada sivrisineğin hiç görülmediği ülkede sivrisinek görüldü

Dünyada sivrisinek bulunmayan nadir yerlerden biri olan İzlanda, artık bu unvanını kaybediyor. Ülkede ilk kez doğada sivrisinekler tespit edildi.

Dünyada sivrisineğin hiç görülmediği ülkede sivrisinek görüldü

İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü’nden entomolog Matthias Alfredsson, başkent Reykjavik’in yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde üç Culiseta annulata türü sivrisinek — iki dişi ve bir erkek — yakaladıklarını açıkladı.

Sivrisinekler, genellikle kelebekleri çekmek için kullanılan, ısıtılmış şarap ve şeker karışımına batırılmış iplerle kurulan tuzaklarda bulundu.

“İzlanda’da ilk doğal gözlem”

Alfredsson, “Bu, İzlanda’da doğal ortamda sivrisineklerin ilk kez kayda geçmesidir” dedi. Daha önce yalnızca bir arktik türün, yıllar önce Keflavik Havalimanı’na inen bir uçaktan çıktığı tespit edilmişti, ancak o örnek daha sonra kaybolmuştu.

İklim değişikliği etkisi tartışılıyor

Uzman, sivrisineklerin gemilerle ya da kargo konteynerleriyle ülkeye taşınmış olabileceğini düşünüyor.

Ancak buna rağmen, küresel ısınmanın doğrudan neden olduğu görüşüne katılmıyor:

“Bu tür soğuk iklimlere oldukça dayanıklı. Uzun ve sert kışlarda bile hayatta kalabiliyor” diyor Alfredsson.

Yine de, uzayan yaz mevsimleri ve yumuşayan kışlar, sivrisineklerin yeni bölgelere yayılmasını kolaylaştırıyor.

Uzmanlar, bahar aylarında yapılacak yeni gözlemlerle bu türün İzlanda’da kalıcı hale gelip gelmediğinin netleşeceğini belirtiyor.

