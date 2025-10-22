Kuzey Kore, Trump’ın Güney Kore ziyaretinden günler önce balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pyongyang’ın güneyindeki bir bölgeden çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatıldığının tespit edildiği bildirildi. Füzelerin her birinin yaklaşık 350 kilometre (217 mil) menzil katettiği, kuzeydoğu yönüne doğru ateşlendiği açıklandı. Füzelerin nereye düştüğü ise açıklanmadı.

Güney Kore ordusu, “ABD ile güçlü askeri ittifaka dayalı olarak Kuzey Kore’nin tüm provokasyonlarına karşı hazır olduklarını” duyurdu.

Japonya: Topraklarımıza düşmedi

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, füzelerin Japon kara sularına veya münhasır ekonomik bölgesine ulaşmadığını belirterek “hiçbir hasar raporu almadıklarını” söyledi. Takaichi ayrıca Tokyo’nun Washington ve Seul ile “gerçek zamanlı füze uyarı verilerini paylaşarak yakın temas hâlinde olduğunu” ifade etti.

APEC öncesi güç gösterisi

Kuzey Kore’nin bu denemesi, Güney Kore’nin gelecek hafta ev sahipliği yapacağı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi öncesinde gerçekleşti. Ekonomik entegrasyon ve ticareti teşvik etmeyi amaçlayan zirvenin askeri bir yönü bulunmuyor.

Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile ikili görüşmeler yapmak üzere Gyeongju’ya gelmesi bekleniyor, ancak 30 Ekim–1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek APEC ana oturumuna katılması beklenmiyor.

Kim Jong Un’un mesajı: “Nükleer güç olarak tanının”

Uzmanlar, Pyongyang yönetiminin bu fırlatmalarla uluslararası topluma nükleer silah sahibi bir devlet olarak tanınma talebini yinelediğini belirtiyor. Bu statü, Birleşmiş Milletler’in ülkeye uyguladığı ağır ekonomik yaptırımların kaldırılması için ön koşul niteliğinde.

Kuzey Kore’nin son balistik füze denemesi, 8 Mayıs’ta ABD ve Güney Kore’ye yönelik “nükleer karşı saldırı” tatbikatı kapsamında yapılmıştı. Yeni deneme, Haziran ayında göreve gelen Güney Kore lideri Lee’nin “Kore Yarımadası’nda barışı yeniden tesis etme” vaadinden sonra gerçekleşen ilk olay oldu.

Kim yeni ICBM’ini dünyaya gösterdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, son aylarda silah testlerinin temposunu yeniden artırdı. 2019’da Trump ile nükleer müzakerelerin çökmesinden bu yana yaptırımların kaldırılması konusunda ABD ile pazarlıklar sonuçsuz kalmıştı.

Kim, 10 Ekim’de düzenlenen askeri geçit töreninde “Hwasong-20” adı verilen yeni kıtalararası balistik füzeyi tanıttı. Devlet medyası, bu sistemi “ülkenin en güçlü nükleer stratejik silahı” olarak tanımladı. Askerî gözlemcilere göre bu füze, ABD’nin füze savunma sistemlerini aşabilecek çoklu nükleer başlık kapasitesine sahip ve önümüzdeki aylarda test edilmesi bekleniyor.