BBC 22.10.2025 06:31

Louvre soygununda çalınan mücevherlerin değeri açıklandı

Fransa’da Louvre Müzesi’nde pazar sabahı gerçekleştirilen cesur gündüz soygununda çalınan mücevherlerin toplam değerinin 88 milyon euro (yaklaşık 4,30 milyar Türk Lirası) olduğu açıklandı. Paris Savcısı Laure Beccuau, bu bilginin müze küratörlerinden geldiğini belirtti.

Louvre soygununda çalınan mücevherlerin değeri açıklandı

Beccuau, RTL radyosuna yaptığı açıklamada “Bu tutar olağanüstü, ancak asıl kayıp Fransa’nın tarihine ait bir mirasın yitirilmesidir” dedi. Soygun sırasında, iki Napolyon’un eşlerine hediye ettiği taç mücevherleri de dâhil olmak üzere sekiz parça çalındı.

Sekiz dakikalık operasyon

Dört maskeli hırsız, pazar sabahı müzenin açılmasından kısa süre sonra, mekanik asansörlü bir kamyonla Seine Nehri yakınındaki bir balkondan Galerie d’Apollon salonuna girdi. İki kişi bataryalı kesici aletlerle camı keserek içeri girdi ve güvenlik görevlilerini tehdit etti. Görevliler binayı boşalttı.

Soyguncuların, müze çalışanlarından birinin müdahalesiyle araçlarını ateşe verme girişimi başarısız oldu. Hırsızlar daha sonra scooter’larla olay yerinden kaçtı.

Empress Eugenie’nin tacı da çalındı

Çalınan eşyalar arasında, III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’nin taktığı bir taç, Napolyon’un eşine hediye ettiği zümrüt ve pırlantalı kolye, Marie-Amelie’ye ait küpeler ve çeşitli mücevherler bulunuyor.

Soruşturma sırasında, Eugenie’ye ait hasar görmüş bir taç, hırsızların kaçış güzergâhında bulundu. Müze yetkilileri, bu parçanın aceleyle kaçarken düşürülmüş olabileceğini belirtti.

Mirasın simgesi tehdit altında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayın ülke mirasına “bir saldırı” olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Gérald Darmanin ise güvenlik protokollerinin “tam anlamıyla başarısız olduğunu” vurguladı. Ön rapora göre müzedeki odaların üçte birinde güvenlik kamerası bulunmazken, genel alarm sistemi de devreye girmedi.

Uzmanlar, hırsızların profesyonel bir ekip olduğunu ve olayın son derece planlı şekilde gerçekleştirildiğini düşünüyor. Sanat kaçakçılığı uzmanları, bu tür olaylarda mücevherlerin birkaç gün içinde eritilerek parçalandığını ve ülke dışına kaçırılarak gerçek değerinin çok altında satıldığını belirtiyor.

Savcı Beccuau, mücevherlerin tahmini değerini açıklamanın hırsızları caydırabileceğini umduğunu söyledi: “Umarım bu rakam, onları bu tarihi parçaları yok etmeden önce bir kez daha düşünmeye iter.”

