SpaceX ile NASA arasında Ay krizi çıktı

Duffy, CNBC’ye yaptığı açıklamada NASA’nın, SpaceX’in 2,9 milyar dolarlık Ay aracı sözleşmesinde takvimin gerisinde kaldığını düşündüğünü ve bu durumun ABD’nin Çin’den önce Ay’a insan gönderme hedefini tehlikeye atabileceğini söyledi.

“Bu yüzden sözleşmeyi yeniden açacağım, diğer uzay şirketlerinin de yarışmasına izin vereceğim” diyen Duffy, SpaceX’in “olağanüstü işler yaptığını” ancak “programın gerisinde olduğunu” ifade etti.

NASA’nın Artemis III adlı Ay görevinin en erken 2027 ortasında yapılması planlanıyor.

Musk’tan sert yanıtlar

Musk, salı sabahı X hesabında yaptığı paylaşımlarda SpaceX’in “ABD’de yeni bir yörünge uzay aracını insanlı uçuşa sertifikalandıran tek şirket” olduğunu vurguladı. Ayrıca Duffy’yi eleştiren paylaşımları da yeniden yayınladı.

Musk, “Amerika’nın uzay programını ağaç tırmanma şampiyonu biri mi yönetmeli?” diyerek Duffy’nin geçmişte dünya şampiyonu hızla ağaç tırmanma sporcusu olmasına göndermede bulundu.

Ayrıca Wall Street Journal’ın haberine göre Musk’ın müttefiki olan milyarder astronot Jared Isaacman’ın, NASA yöneticiliği için yeniden gündemde olduğu öne sürüldü. Trump yönetimi daha önce Isaacman’ın adaylığını geri çekmişti, ancak kaynaklar Isaacman’ın yeniden Trump’la görüştüğünü doğruladı.

Musk, bu gelişmelerin ardından “Sean Dummy NASA’yı öldürmeye çalışıyor!” mesajını paylaştı.

Duffy cephesinden açıklama

Duffy’nin sözcüsü ise bakanın “NASA yöneticisi olmak gibi bir isteği olmadığını” ve sadece Başkan’ın talimatıyla aday değerlendirmelerine katkı sunduğunu açıkladı. Sözcü ayrıca Duffy’nin, NASA’nın doğrudan bir kabine düzeyine taşınarak Ulaştırma Bakanlığı çatısı altında yer almasının “kurumsal fayda sağlayabileceğini” ifade ettiğini ancak bunun kişisel bir talep olmadığını belirtti.

Isaacman ise CNN’e yaptığı açıklamada, “Yeniden aday gösterileceğime dair hiçbir zaman güven ifade etmedim. Sekreter Duffy’ye saygı duyuyorum ve onunla geçirdiğim zamanlardan keyif aldım” dedi.

“En çok da NASA’nın dünyanın en başarılı uzay kurumu olarak parlamaya devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.