Güneş’in parıltısında saklanan yeni bir asteroit keşfedildi

Bu asteroit, yörüngesi tamamen Dünya’nın içinde kalan Atira grubunun 39’uncu üyesi. Üstelik şimdiye kadar yalnızca ikinci kez, Venüs’ün yörüngesinin tamamen içinde dönen bir asteroidin varlığı doğrulandı.

Yalnızca 128 günde Güneş’in çevresinde bir tur atıyor ve zaman zaman Merkür’ün yörüngesini de kesiyor. Bu, bilinen en kısa yörünge sürelerinden biri.

“Katil asteroid” sınıfında

Yaklaşık 700 metre çapındaki 2025 SC79, çarptığı takdirde kıta ölçeğinde yıkıma yol açabilecek kadar büyük. Uzmanlara göre böylesi bir çarpışma milyarlarca insanın ve hayvanın hayatına mâl olabilir.

Sheppard, “En tehlikeli asteroitler genellikle tespit edilmesi en zor olanlardır,” diyor.

Bu tür gökcisimleri yalnızca gün doğumu ya da gün batımı saatlerinde, yani “alacakaranlıkta” gözlemlenebiliyor.

Şu anda Güneş’in arkasında kaybolan 2025 SC79, birkaç ay sonra yeniden görünecek. Bilim insanları o zaman yapacakları ölçümlerle hem bileşimini hem de Güneş’e bu kadar yakın nasıl hayatta kaldığını anlamaya çalışacak.

Araştırmacılara göre bu tür keşifler, Güneş Sistemi’nin geçmişini anlamak ve Dünya’yı potansiyel çarpmalardan korumak açısından kritik öneme sahip.