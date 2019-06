Çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) ilan ettiği 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla dünya genelinde bu konudaki istatistikler derlendi.

BM'ye bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Kasım 2017'de yayımladığı "2025'e dek Çocuk İşçiliğini Ortadan Kaldırma: Politika ve Programların Değerlendirmesi" raporuna göre, dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan biri çalıştırılıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), bu durumu, "Çocukların çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar veren işlerde istihdam edilmesi" olarak tanımlıyor.

Çocuk işçilerin 64 milyonu kız, 88 milyonu erkek

Dünyada iş çevrelerinde istihdam edilen 5-17 yaş arası yaklaşık 151,6 milyon çocuk bulunuyor. Bu çocukların 64 milyonu kız, 88 milyonu erkek. Bu oranın yüzde 71'i tarım sektöründe çalışırken, yüzde 69'u kendi aile işlerinde karşılıksız çalışıyor.

Çocuk işçilerin 72,5 milyonu sağlığını, güvenliğini ve ahlaki gelişimini tehdit eden sektörlerde çalışmak zorunda bırakılıyor.

Merkezde yüzde 71'le ziraat sektörü

Dünyada çocuk işçiliği mağdurlarının bölgelere göre dağılımı ise yarısına yakınına denk düşen 72,1 milyonu Afrika, 62,1 milyonu Asya ve Pasifik, 10,7 milyonu Amerika kıtası, 1,2 milyonu Arap ülkeleri, 5,5 milyonu da Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde.

Bu oran, Afrika'da her 5, Arap ülkelerinde her 35, Avrupa ve Orta Asya'da her 25, Amerika kıtasında her 19, Asya-Pasifik bölgesinde her 14 çocuktan biri olarak seyrediyor.

Mağdur 151,6 milyonun yaklaşık yarısı 5-11, 42 milyonu 12-14, 37 milyonu 15-17 yaş aralığında.

Çocuk işçilerin yüzde 58'i ve tehlikeli sektörlerde çalışanların yüzde 62'si erkek çocuklardan oluşuyor.

Çocuk işçiliğinin merkezinde, balıkçılık, ormancılık, besi otlakçılığı, su ürünleri yetiştiriciliği, geçimlik ve ticari tarım olmak üzere yüzde 71 ziraat sektörü, yüzde 17 hizmet sektörü ve yüzde 12 oranında endüstri sektörü yer alıyor.

Dünyada çocuk işçi sayısı azalıyor

BM'nin rakamlarına göre 2000'de 245,5 milyon çocuk işçi varken, bu oran 2004'te 222,2 milyona, 2008'de 215,2 milyona, 2012'de 167,9 milyona ve 2016'da bugünkü seviyesi 151,6 milyona geriledi.

Tehlikeli işlerde çalışan çocukların oranı ise yıllara göre, 2000'de 170,5 milyondan, 2004'te 128,3 milyona, 2008'de 115,3 milyona, 2012'de 85,3 milyona, 2016'da ise bugünkü durumu 72,5 milyona kadar düştü.

BM mevcut düşme oranlarının korunması durumunda 2025'e kadar, çocuk işçisi sayısının 121 milyona, tehlikeli işlerde çalışan çocuk sayısının ise 52 milyona gerileyeceğini belirtiyor.

Örgütlenme özgürlüğünün yokluğu sebepler arasında

Çocuk işçiliği sebepleri arasında kısıtlı yasal düzenlemeler, yoksulluk ve sosyal kırılganlık, kötü okul sistemi ve okula gidememe, sosyal diyalog ve toplu sözleşme haklarının etkin tanımı ve örgütlenme özgürlüğünün yokluğu ya da zayıf gerçekleşmesi gösteriliyor.

BM, yetişkinlerin saygın iş ve gençlerin de yasal çalışma yaşı, sosyal koruma sistemleri, yasal standartlar ve düzenlemelerin getirilmesi, kapsayıcılık ve herkes için eğitim eşitliliği ilkeleri ve hedef programlarıyla 2025'e kadar çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA