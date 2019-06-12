Tunus ile AB arasında geçmişte yapılan serbest ticaret anlaşmasının genişletilerek Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'na (DCFTA) geçilmesi amacıyla 2015'ten bu yana görüşmeler yürütülüyor.

Taraflar arasında ilk kez 1995'te imzalanan serbest ticaret anlaşması 1998'de yürürlüğe girdi. İki taraf arasında anlaşmanın genişletilmesi için 4 yıldır süren görüşmeler sonucu kapsamlı anlaşmanın yıl sonunda imzalanması bekleniyor.

Tunuslular ise AB'nin Akdeniz ülkeleriyle serbest ticareti geliştirme programı kapsamında imzalamaya çalıştığı anlaşmanın ülke ekonomisine ve tarım sektörüne zarar vermesinden endişe duyuyor.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından yayımlanan raporda, taslak metne göre anlaşmanın, hükümet teşvikinin kaldırılması, fiyat düzenlemesi yapılması, pazarlar arası etkileşim ve pazarların AB'ye açılmasını öngördüğü belirtiliyor.

Bunlar göz önüne alınarak anlaşmanın yerli üreticiyi korumaması halinde, yerli ürünlerin yerini AB ürünlerinin alacağı ve Tunus'ta birçok sektörün sıkıntıya gireceği ifade ediliyor.

"Anlaşma Tunus'un geleceğine yönelik tehdit oluşturuyor"

Tunus Çiftçiler ve Balıkçılar Birliği Başkan Yardımcısı Halid el-Arak, "Anlaşma Tunus halkına ve geleceğine yönelik bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Birlik olarak anlaşmayı tartışmaya açma çağrısı yaptıklarını belirten Arak, ancak hükümet kanadından bu konuda bir cevap alamadıklarını ifade etti.

Tunus'un AB ile imzalayacağı anlaşmanın eşit koşullarda yapılmadığını aktaran Arak, Tunus'ta tarım sektörünün AB ile rekabet edebilecek seviyede olmadığını, tarımın yüzde 80'inin küçük üreticilerden oluştuğunu söyledi.

"Anlaşma Tunus'ta tarım sektörü için yıkıcı bir etki yapacak"

Tunuslu ekonomi uzmanı Abdulcelil el-Bedevi de Tunus'ta tarım üretiminin Avrupa'nın 6-7 kat altında olduğunu, buna karşılık üretim maliyetinin yüksek olduğunu dile getirdi.

AB'nin tarım politikası çerçevesinde Avrupa'da zirai üretim ve ihracatın büyük oranda teşvik edildiğini aktaran Bedevi, Tunus'ta ise tarımdaki desteğin az olduğuna dikkat çekti.

"Bu koşullar altında AB ile serbest ticaret anlaşmasını kabul etmek Tunus'ta tarım sektörü için yıkıcı bir etki yapacak. En çok etkilenen sektörler de tahıl, et ve süt sektörü olacak" diyen Bedevi, bu kapsamda 250 bin çiftçinin ekonomi döngüsünün dışında kalacağı uyarısını yaptı.

Kaynak: AA