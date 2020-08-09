Dünya genelinde virüs nedeniyle 728 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, salgınında vaka sayısı 20 milyona yaklaştı.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 5 milyon 98 bin 494 kişide COVID-19 tespit edildi, can kaybı 164 bin 144'e yükseldi.

Irak'ta COVID-19'dan son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 325 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 310'a çıktığı ifade edilen açıklamada, toplam vaka sayısının 147 bin 389'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada iyileşen hasta sayısının 105 bin 504'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 553 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 301 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 10 bin 210'a çıktı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 553 bin 188'e yükseldi.

Bugüne kadar 3 milyon 220 bin 265 test yapılan ülkede COVID-19 vakalarından 404 bin 568'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Arap ülkelerinde COVID-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Mısır Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 21 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 167 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 4 bin 992'ye, vaka sayısı da 95 bin 314'e yükseldi. Hastalığa yakalananlar arasında 51 bin 672 kişi de sağlığına kavuştu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 8 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 78'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'da 272 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 223'e ulaştığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 9 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 1246'ya çıktığı, virüs kaynaklı can kaybının 11 ve iyileşen sayısının 1194 olduğu bilgisine yer verildi.

Arjantin ve Şili'deki COVID-19 vakaları artıyor

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 113 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 523'e, vaka sayısı da 6 bin 134 artarak 241 bin 811’e yükseldi.

Yeni vakaların 4 bin 53'ü Buenos Aires eyaletinde, 966'sı Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu Buenos Aires eyaleti 148 bin 360 vaka, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 69 bin 183 vaka ile ülkede salgından en çok etkilenen yerler olarak öne çıkıyor.

Ev ziyaretleri yasaklandı

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina 16 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Son günlerde vakaların hızla artışına sebep gösterilen ev ziyaretleri ülke çapında yasaklanmıştı.

Şili'de COVID-19 kaynaklı ölümler 10 bini aştı

Şili'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 53 artarak 10 bin 11'e, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 201 artarak 371 bin 23'e çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 261 bin 361 vaka ve 7 bin 871 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 344 bin 133, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1305, durumu kritik olanların sayısı ise 217 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 9'uncu ülke Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 812 bin 89 COVID-19 testinin yapıldığı belirtildi.