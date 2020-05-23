Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 682'ye, vaka sayısı da 801 artarak 19 bin 131'e ulaştı.

Öte yandan, Kolombiya'da salgının başlangıcından bu yana bir günde COVID-19'dan en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Sağlığına kavuşanların sayısı toplam 4 bin 575 oldu.

Ülkede salgına karşı alınan tedbirler kapsamında 25 Mart'ta ilan edilen karantina uygulaması, 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Panama'da ölü sayısı 295'e yükseldi

Panama'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 kişi artarak, 295 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 151 artarak 10 bin 267'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı 6 bin 245'e yükseldi.

Arjantin'de COVID-19 görülenlerin sayısı 10 bini geçti

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) görülen kişi sayısı 10 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 görülen kişi sayısı 718 artarak, 10 bin 649'a yükseldi ve bu, bir günde kaydedilen en yüksek rakam olarak kaydedildi.

Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 14 artışla 433'e çıktı.

Ülkede nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerler başkent Buenos Aires Özerk Şehri 4 bin 606, Buenos Aires eyaleti de 3 bin 575 vaka ile virüsün en yaygın görüldüğü bölgeler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında, eğitime ara verilmiş, sınırlar kapatılmış ve tüm ticari uçuşlar 1 Eylül'e kadar durdurulmuştu.

Halkın sadece temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade eden sosyal izolasyon, 20 Mart'ta ilan edilmiş ve 4 kez uzatılarak 24 Mayıs'a kadar devam edeceği açıklanmıştı.