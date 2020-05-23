Pakistan Havayolları'na ait 98 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Lahor kentinden havalandı.

Airbus A320 model uçak, Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havaalanı'na inmeyi planlıyordu. Ancak uçakla inişten bir dakika önce bağlantı kesildi.

Yolcu uçağı Karaçi kentinin Model bölgesi yakınlarında evlerin üzerine düştü.

3 kişi sağ kurtuldu

Karaçi Belediye Başkanının daha önce uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini açıklamasına karşın Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığı düşen uçaktan şu ana kadar 3 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu.

Bakanlık kaza yerinden şu ana kadar 66 cesedin çıkarıldığını ancak hayatını kaybedenlerin yolcu mu, mahalle sakini mi olduğunun henüz belirlenemediğini açıklarken, Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Miran Yusuf, kurtulanlardan birinin uçak yolcularından Bank of Punjab Genel Müdürü Zafer Mesud olduğunu söyledi.

Pakistan ordusu da bölgeye Ravalpindi kentinden özel arama-kurtarma ve rehabilitasyon ekibi gönderdiğini açıklarken kazanın boyutunun gözlemlenmesi için askeri bir helikopterin havalandığı da belirtildi.

"Kimlik belirleme çalışmaları sürüyor"

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanı Azra Peçuho, bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildiğini söyledi. Peçuho, açıklama yaptığı Jinnah Eğitim ve Araştırma Merkezinde 11 cenaze ile 6 yaralı getirildiğini ifade etti.

Yaralıların ikisinin durumunun stabil olduğunu ikisinde ise yanıklar bulunduğunu kaydeden Peçuho, "Şu ana kadar gelen ölü ve yaralıların kaçının uçaktan, kaçının yerleşim yerinden olduğunu bilmiyoruz. Tüm hastaneleri tek tek dolaşıyorum. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alarm halindeydik şimdi de ameliyathanelerde alarma geçtik. Tüm çalışanlarımız şu an hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirleme ve ailelerini bilgilendirme çalışmalarına yoğunlaşmış durumda." dedi.

Ülkede gönüllü ambulans hizmetleri veren Edhi Vakfı da kaza alanında yaptıkları çalışmada şu ana kadar 13 yolcunun cesedine ulaştıklarını, bölgede yaşayan 30 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Gökyüzü siyah dumanla kaplandı

O anlar amatör bir kamera ile de görüntülendi.

Görüntülerde, uçağın gözden kaybolmasından çok kısa bir süre sonra patlamanın etkisiyle yoğun bir duman yükseliyor.

Pakistan medyasında da başka bir video yayınlandı. Videonun düşme anına ait olduğu duyuruldu.

[Fotoğraf: Reuters]

"Teknik arıza ile düştü"

Pakistan Havayolları CEO'su Arshad Malik, uçağın teknik bir arıza ile düştüğünü ifade etti.

"Uçak düşmeden önce pilot son sözlerinde uçakta teknik bir arıza olduğunu söyledi. İniş için hazır olduğunu belirtti. Ancak pilota iki pistin de iniş için hazır olduğu söylenmesine rağmen pilot bir türlü iniş yapamadı. Bunu hangi teknik arızadan dolayı yapamadığını henüz bilmiyoruz."

Soruşturma başlatıldı

Malik ayrıca uçağın binaların direkt üzerine değil bir sokağa düştüğü için yerleşim alanındaki hasarın daha az olduğunu da ifade etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han da Twitter'dan yaptığı açıklamada, kurtarma ekipleri ve PIA yetkilileriyle irtibat halinde gelişmeleri takip ettiğini dile getirerek kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Kaza sonrası bölgede yangın da çıktı

Kaza sonrası bölgede yangın çıktı. Birçok bina hasar görürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Çevredeki insanlar da yangını söndürebilmek için seferber oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından

"Dost ve kardeş Pakistan’ın acısı bizim acımızdır." paylaşımını yaptı.