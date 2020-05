ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve SpaceX firması yetkilileri, gelecek hafta Florida'daki merkezden, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir roket ile iki astronotun gönderilmesi öncesi fırlatma sistemlerinin kontrol edilerek, hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, ''Lansman için gidiyoruz. Fırlatmaya hazırlık değerlendirmesi sonuçlandı ve NASA’nın SpaceX Crew Dragon görevi, kalkışa hazırlanıyor'' dedi.

We are go for launch! The Flight Readiness Review has concluded and @NASA's SpaceX Crew Dragon mission is cleared to proceed toward liftoff. pic.twitter.com/G1XdJVAxmv