Puslu -2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.01.2026 10:50

İsrail Gazze’de işgal ettiği bölgelere saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgalini sürdürdüğü bölgelere hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi.

İsrail Gazze’de işgal ettiği bölgelere saldırılarını sürdürüyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyini, orta kesimde yer alan Bureyc Mülteci Kampı’nı ve güneyde Han Yunus kentinin doğu bölgelerini hava ve karadan hedef aldı.

İsrail ordusu topçu atışlarıyla kuzeyde Gazze kentinin doğusunu, özellikle Zeytun ve Şucaiyye mahallelerini bombaladı.

Orta kesimde ise İsrail’e ait bir savaş uçağı, Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusuna hava saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de İsrail ordusunun topçu atışları gerçekleştirdiği ve bölgeye ateş açtığı belirtildi.

Saldırılar sırasında şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ancak hedef alınan bölgelerin İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü alanlar olması nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgiye ulaşılamadğı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güney ve doğu hatlarının yanı sıra kuzeyde geniş alanlarda işgalini sürdürdüğü, bu durumun Gazze topraklarının yüzde 50’sinden fazlasının fiilen işgal altında olduğu anlamına geldiği kaydedildi.

İsrail’in, 10 Ekim 2025’ten bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre bu süreçte 969 ihlal gerçekleştirdiği ve saldırılarda 418’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda ise 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Japonya Başbakanı Takaiçi, parlamentoda kadınlara yönelik tuvalet sayısının artırılmasını destekledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Doğu Anadolu'da 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
12:19
Gambiya açıklarında onlarca kişi denizde kayboldu
12:19
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 891 şüpheli yakalandı
12:16
İstanbul'da durakta bulunan bebek koruma altına alındı
12:25
Karadeniz'de 1327 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
11:56
Bolu kent merkezinde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı
Paletli ambulans ekipleri, karlı yolları aşarak hastaların imdadına yetişiyor
Paletli ambulans ekipleri, karlı yolları aşarak hastaların imdadına yetişiyor
FOTO FOKUS
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ